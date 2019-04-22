Aşağıkuzfındık mahallesinde şükür duası

İnönü Belediyesi Aşağıkuzfındık Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen duaya; İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, Belediye Meclis üyeleri, Mahalle Muhtarı Ali Özen, ilçeye bağlı diğer mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.

Aşağıkuzfındık yağmur ve şükür duası; 2019 sezonunun bolluk ve bereket içerisinde geçirilmesi için İlçe Müftüsü Şenol Şahin tarafından yaptırılan dua sonrası verilen ikramlar ile tamamlandı.