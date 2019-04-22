İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Aşağıkuzfındık mahallesinde şükür duası

İnönü ilçesi Aşağıkuzfındık mahallesinde yağmur ve şükür duası edildi.


İnönü Belediyesi Aşağıkuzfındık Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen duaya; İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, Belediye Meclis üyeleri, Mahalle Muhtarı Ali Özen, ilçeye bağlı diğer mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.


Aşağıkuzfındık yağmur ve şükür duası; 2019 sezonunun bolluk ve bereket içerisinde geçirilmesi için İlçe Müftüsü Şenol Şahin tarafından yaptırılan dua sonrası verilen ikramlar ile tamamlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.