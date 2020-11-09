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Asayiş denetimlerinde 6 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş denetiminde 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş denetiminde 6 şüpheli şahıs yakalandı.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timi ekipleri, Eskibağlar ve Ömerağa Mahallelerinde denetim ve kontrol gerçekleştirdi. Denetimlerde 6 şüpheli şahıs yakalanırken, şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, kesici ve delici aletler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahısların emniyetteki sorguları devam ediyor.

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