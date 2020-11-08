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Asayiş denetimlerinde aranan 7 kişi yakalandı

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timi ekipleri, İstiklal, Şeker, Cumhuriyet, Hoşnudiye ve Zafer mahallelerinde yaptıkları denetim ve kontroller neticesinde çeşitli suçlardan aranması olan 7 kişiyi yakaladı. Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada 4 tabanca, kesici ve delici aletler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca hakkında dolandırıcılık suçundan arama kararı bulunan bir şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

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