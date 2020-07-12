Asfalt yol demirli yola döndü

Eskişehir'in Esentepe mahallesinde araçlar tarafından kullanılan bazı yollarda görülen demir çubuklar, lastikler açısından tehlike oluştururken sürücüleri de endişelendiriyor.

Esentepe Aile Sağlığı Merkezi önündeki Bengü Sokak üzerinden geçen araç yolundaki bozulmalar sürücüleri tedirgin ediyor. Özellikle ağır vasıta araçların yoğun kullandığı güzergahta, yolun kaymasını önlemek amacıyla zemine yerleştirilen demir çubuklar, kontrolsüz bir şekilde yollarda görülüyor. Beton zemin ve asfaltın yıpranmasıyla ortaya çıkan demirler, araba lastiklerinin kolayca patlamasına neden oluyor. Yolu kullanan sürücüler oldukça yavaş ve temkinli ilerlemek zorunda kalıyor. Demirlerin çıktığı yolda birkaç aracın lastiğinin patladığı öğrenilirken, sürücüler yola bakım yapılmasını istiyor. Ayrıca çevrede yaşayan vatandaşların verdiği bilgilere göre, yolun yaklaşık 7 aydır bu şekilde olduğu öğrenildi.