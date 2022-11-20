Aşık Maksut Feryadi, Ciğerci Aziz Usta'da sevenleriyle buluştu

Aşıklık geleneğinin Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden biri olan Aşık Maksut Feryadi'nin Ciğerci Aziz Usta'da düzenlediği konseri büyük ilgi gördü.

Anadolu'nun izinde seslendirdiği türkülerle kendisini dinlemeye gelenleri geçmiş zamanlara götüren Feryadi, programda yer alan herkese teşekkür etti. Eskişehir'de Ciğerci Aziz Usta'da düzenlenen konsere; Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan'dan da katılım olurken, programda renkli görüntüler de oluştu.

Konser hakkında konuşan Aziz Karagöz, aşıkları ağırlamaya devam edeceklerini söyleyerek, “Anadolu'muzun kültürünü Eskişehir'de yaşatmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da aşık atışmalarının olduğu programları gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız Maksut Feryadi'ye yoğun ilgi gösterdi. Hem aşığımız hem de biz mutlu olduk” dedi.