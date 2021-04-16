Aşılama sonrasında yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması düştü

Dr. Yaşar Bildirici, “Yoğun bakım servisinde yatan yaşlı hasta sayısı azalıyor. Hasta ortalaması 21-60 yaş arası gruba doğru kayıyor ve buradaki temel farkın sebebi ise aşılamadır” dedi.

Korona virüse karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi amacıyla Türkiye genelinde aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimi doğrultusunda sırası gelen vatandaşlar randevu alarak aşılarını yaptırabiliyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, hastanede devam eden korona virüs aşı süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Hastanede yaklaşık 31 bin aşı yapıldığını belirten Uzm. Dr. Bildirici, “Eskişehir Şehir Hastanesi, aşılama faaliyetinin bölgedeki en ciddi hastanesi. Hastanemizde 31 bin civarında aşı yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Aşı hizmetimiz sabah 08.00'den gece 00.00'a kadar devam ediyor. Hem BioNTech hem de Sinovac aşısını vatandaşlarımızın randevularını oluşturmasıyla birlikte hastanemizde yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bunlar oldukça ciddi rakamlar”

Pandeminin başından itibaren 125 bin korona virüs hastasıyla ilgilendiklerini de belirten, Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, “Çok ciddi anlamda bir PCR Testi laboratuvar potansiyelimiz var. Pandeminin başından bu yana Covid hastalıklarının teşhisinde hizmet vermekteyiz. Kendi hastanemizde yaklaşık 150 bin PCR testi yaptık. Bunun 110 binini kendi hastalarımız oluştururken, 40 bin civarında da bölgedeki diğer hastanelerden alınan numuneler oluşturmaktadır. Hastanemiz bu dönemde yaklaşık 125 bin Covid-19 hastası takip etti. 7 bin civarında servis hastasını, bin 600 civarında da yoğun bakım hastasını takip etti. Bunlar oldukça ciddi rakamlar” şeklinde konuştu.

“Aradaki farkın temel nedeni de aşılama”

Aşılama sürecinde, yoğun bakım servisinde yatan hastaların yaş ortalamasında düşüş yaşandığını ifade eden Başhekim Yaşar Bildirici, şunları söyledi:

“Pandeminin artık 3'üncü pik dönemindeyiz. Ülkemizde bir aşı kararsızlığı var. Pandeminin ilk döneminde yoğun bakımda ve serviste yatan hastalarımızın yüzde 65'i 65 yaş üzeriydi. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle bu yaş grubundaki hastalarımızın sayıları yüzde 50-55'lere kadar düştü. Servis ve yoğun bakımda yatan yaşlı, komorbid hastalarımızın sayısı azalıyor. Bu hastalar daha çok 21-60 yaş arası gruba doğru kayıyor. Bu yaş grubunda yüzde 15'e yakın artış var. Aradaki farkın temel nedeni de aşılama. Yoğun bakımda yatan veya yoğun bakımda yatıp da entübe olan aşılı hastamız yok diyebilirim.”

“Normal zaman diliminde bin 81 yatağımız varken, şu anda bin 236 yatakla hizmet veriyoruz”

Korona virüs süreci devam ederken yoğun bakım ve diğer servislerde yatak sıkıntısı yaşamadıklarını söyleyen Uzm. Dr. Bildirici, “Covid-19 sürecinde Eskişehir Şehir Hastanesinin özel bir misyonu var. Hastanemizin yüksek yatak kapasitesi ve genişleyebilme potansiyeli var. Bu süreçte bu kabiliyetler çok önemli. Normal zaman diliminde bin 81 yatağımız varken, şu anda bin 236 yatakla hizmet veriyoruz. Yani hastanemizde ne yoğun bakım yatak sıkıntısı ne de servis yatak sıkıntısı yaşanmadı. İnşallah bundan sonra da çekmeyeceğiz gibi görünüyor” diye konuştu.