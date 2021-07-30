Aşılamada Eskişehir 1 milyon rakamını geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir'de korona virüse (Covit-19) karşı uygulanan aşı sayısı 1 milyon çizgisini geçti.

Aşılamaya göre Eskişehir'de aşılamada büyük rekor gerçekleşti. Covid-19'a karşı ülke genelinde hızla devam eden aşılamada Eskişehir 1 milyonu geçti. Nüfusun yüzde 75'inden fazla kişinin aşılama ile beraber maviye dönen kentte son saatlerde uygulan aşılarla beraber toplam uygulanan aşı sayısı 1 Milyon bin 611 oldu. Kentte 536 bin 206 kişi ilk doz aşılarını vurdururken, 385 bin 218 vatandaş ise aşı dozlarını tamamladı.

Diğer yandan açıklanan verilerde; kente genelinde toplam uygulanan aşı sayısının 1 milyonu geçmesine rağmen 2. doz yapılan aşı sayısında ise ilerleme kaydedilmediği belirtildi.