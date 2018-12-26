Aşırı kar yağışı sonucu halı sahanın koruma telleri çöktü

Kar, Eskişehir'in birçok ilçesi gibi Günyüzü'nde de günlük yaşamda zorluklara yol açtı. Ulaşımda çeşitli aksaklıklar yaşanırken 2017 yılında yapımı tamamlanan Gümüşkonak mahallesindeki halı sahanın telleri, aşırı kar nedeniyle çöktü. Yan ve üst tarafındaki teller çöken saha tamamen karla kaplandı. Sabah saatlerine kadar devam eden yağış nedeniyle çöken tellerin tamiratı için karların erimesinin beklendiği belirtildi.