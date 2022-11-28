Asırlık bina Hamamyolu'nun tarihine şahitlik etmeye devam ediyor

Eskişehir'in Hamamyolu Caddesi'nde bulunan 1927'den kalma tarihi yapı, hem estetiği hem de güzel görüntüsü ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Eskişehir'in tarihe meydan okuyan yapıları hem yurtiçinden hem de yurtdışından ziyarete gelen turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Odunpazarı İlçesi'ndeki renkli evler başta olmak üzere kentin kalabalık caddelerinden biri olan Hamamyolu'ndaki 95 yıllık 3 katlı bina da görenlerin dikkatinden kaçmıyor. Üzerindeki ‘1927' tabelası ve mimari estetiği ile kente senelerdir şahitlik yapan bu nostaljik binanın balkonu aynı zamanda civardaki esnafların iddialarına göre, Atatürk'ün Eskişehir gezisinde halka seslendiği yer olma özelliğine sahipmiş. Binanın alt katındaki işletmede çalışan personeller ise insanların zaman zaman burayı merak edip sorduklarını aktardılar.