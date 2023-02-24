Asırlık Eskişehir Reşadiye Camii görenleri mest ediyor

Eskişehir'de 1916 yılında Sultan Reşad tarafından yaptırılan Reşadiye Camii'nin güzel mimarisi, günün her saatinde kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye mahallesinde yer alan iki minareli Reşadiye Camii yıkılmış ve 1969-1978 tarihleri arasında ismi korunarak yeniden yaptırıldı. Güzel mimarisiyle dikkat çeken ve İstanbul Eminönü'ndeki tarihi Yeni Camii'nin tarzına göre tasarlanan cami, mimarı olan Cevat Ülger'in ölümünden sonra tamamlandı.

Tarihi Reşadiye Cami'sine ait fotoğraflar, günün her saatinde seyrine doyumsuz bir manzaraya sebep oluyor. Tarihi yapı, ibadet vakitleri haricinde de yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. Gösterişli iki minaresi ve içerisindeki geniş ibadet alanına sahip olan Reşadiye Camii, ayrıca konum itibari ile de ibadetlerini yerine getirmek isteyen Eskişehirli vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlıyor.