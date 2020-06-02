Asker adaylarına Korona virüs testi

Eskişehir'de asker adayları teslim tarihi öncesi Korona virüs (Covid-19) testlerinden geçirildi.

Odunpazarı 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nin bahçesine ayrılan özel alanda yapılan testlere çok sayıda asker adayı katıldı. Kayıt işlemlerinin ardından sırayla testlere alınan askerlerin numuneleri ise incelenmek üzere laboratuvarlara götürüldü. Test sonuçlarına göre asker adaylarının kışlalara alınacağı öğrenildi. Zaman zaman test alanında uzun kuyruklar oluşurken asker adayı Abdullah Tepekaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Öncelikle e-Devlet üzerinden test yaptık. Ardından buraya yönlendirdiler, adımızı yazdırdık test yaptıracağız” ifadelerini kullandı.

“Askere alımın ertelenmesi bizi çok sıktı”

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan asker adayı Selçuk Sonatlı, Korona virüs nedeniyle ertelenen askere alım süreçlerinin kendilerini oldukça strese soktuğunu ifade etti. Sonatlı, yaptığı açıklamada, “Buraya gelmeden önce e-devletten işlemlerimizi onayladık. Sevk işlemlerini hallettik. Daha sonra bizi buraya yönlendirdiler. Çok heyecanlandım, askerden önce gelmeyecek gibi hissettim ama hemen geldi anlayamadık biz de. Askere alımın ertelenmesi bizi çok sıktı, çok strese girdik. Çıksa da gitsek diye bekledik” şeklinde konuştu.

“Korona açısından herhangi bir tedirginliğim yok”

Diğer bir asker adayı Mehmet Emin Günal ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“E-devletten işlemler çok hızlı gelişti. Sonra buraya geldik, ismimizi yazdırdık. Şuanda test için bekliyoruz. Korona açısından herhangi bir tedirginliğim yok. Normalde de sağlık çalışanıyım, bu işlemlerin içinden geliyorum. Çok bir tedirginliğim yok. “