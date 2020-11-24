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Aspiratör faciaya sebep oluyordu

Eskişehir’de bir evde aspiratör sebebiyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Eskişehir'de bir evde aspiratör sebebiyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.


Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe mahallesi Aslanlar Sokakta bulunan bir ikamette meydana geldi. Aspiratörün birden alev almasıyla çıkan yangın üzerine durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden söndürürken, sokakta ise kısa süreli panik yaşandı.


Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmaması rahat bir nefes aldırırken, dumandan etkilenen bir kişi ise hataneye kaldırıldı.

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