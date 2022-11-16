Asya Açık Üniversiteleri Anadolu Üniversitesinde toplanacak

2-4 Kasım'da Kore'de gerçekleştiren AAOU 2022 yılı toplantısında, gelecek toplantının Türkiye'de Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacağı ilan edildi. Dünyanın en büyük açık üniversitelerinin katılacağı toplantı üye üniversiteler tarafından büyük bir heyecan ve memnuniyetle karşılandı. Anadolu Üniversitesi'nin kısa süre önce tam üye olduğu AAOU'nun 2023 yılı toplantısının Anadolu Üniversitesi'ne verilmesi büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, yaptığı açıklamada, üniversite olarak adeta olimpiyatlara ev sahipliği yapmak için hazırlanan dosyaya benzer bir dosya hazırlayarak başvuruda bulunduklarını ve AAOU yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmede bu toplantıya ev sahipliği yapmalarının uygun görüldüğünü ifade etti. Prof. Dr. Erdal “Üniversitemizin Asya açılımı sürmektedir. Açıköğretim Fakültemizin 40. ve Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde gelen bu başarılar bizi son derece memnun etmektedir. Üniversitemizin uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için çalışmalarımız sürecektir” dedi.

Anadolu Üniversitesi 2023 yılında Avrupa Açık ve Uzaktan Öğrenim Üniversiteleri Birliği (EADTÜ) yıllık konferansına da ev sahipliği yapacak. Asya ve Avrupa üniversitelerinin toplantılarına Anadolu Üniversitesinin ev sahipliği yapacak olması her iki kıtanın önde gelen üniversitelerinin Türkiye'de buluşması olarak değerlendiriliyor.