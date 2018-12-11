Ata yadigârı Alaaddin Camii'nin restorasyonu tamamlanıyor

Eskişehir İnönü ilçesinde bulunan ve ilk devir Osmanlı eseri olan ata yadigârı Sultan Alaaddin Camii'nde bir süredir devam eden restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere.

İnönü'nün tarihinde önemli bir yere sahip olan, ilk devir Osmanlı mimarisinin günümüze ulaşan ve 1396 yılından bugüne ayakta kalan Sultan Alaaddin Camii'nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılıyor. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü'ye gelen Vakıflar Kütahya Bölge Müdürü Ahmet Aydın ile birlikte restorasyon çalışmaları devam eden tarihi camiyi ziyaret ederek yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kısa bir süre sonra tamamlanması beklenen çalışmaların bitmesinin ardından İnönü'nün tarihi hazinelerinden biri olan Sultan Alaaddin Camii yeniden ibadete açılacak.

SULTAN ALAADDİN CAMİİ

İlk devir Osmanlı eseri olan Alaaddin Camii, kargir, kare planlı, tek kubbeli moloz taş duvarlı, tuğla minareli caminin son cemaat yeri bulunmamaktadır. Beden duvarı yüzlerinde; minare kapısı ile batı cephede üst pencere tuğla kemerleri, kirpi saçakları ve kubbe tamburu düzeni yapıldığı tarihin mimari hususiyetini muhafaza etmektedir. Kitabesi yoktur.