Ataç, belde evi kursiyerleri ile bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Mustafa Kemal Paşa Belde Evi'nde çok sayıda kursiyer kadın ile buluştu.

Başkan Ataç'ın çok sayıda kursiyer ile buluştuğu toplantının adresi bu kez Mustafa Kemal Paşa Belde Evi oldu. Çevre mahallelerin muhtarları ile Tepebaşı Belediyesi Meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda kursiyer kadınlar ile tek tek selamlaşan Başkan Ataç, daha sonra kadınlar ile sohbet etti.

“Belde Evi, benim için terapi merkezi oldu”

Türk kadınlarının fedakar, çalışkan ve becerikli olduğunu ancak hak ettiği desteği bulamadığını dile getiren 76 yaşındaki kursiyer Nazire Canyurt, “Bizlere bu destek Belde Evleri ile veriliyor. Bizim Belde Evlerimiz benzersiz, çok farklı şehirlerdeki arkadaşlarımdan duyuyorum, oralarda da var fakat içerik olarak buradaki gibi değiller. Biz çok şanslıyız çünkü arkamızda Ahmet Ataç var. Bu Belde Evleri ilk açıldığında başarılı olup olmayacağını tahmin edemiyordum. Bugün gelinen noktada o kadar çok branş var ki. Ben 76 yaşımdayım, bana geçen yıl Parkinson teşhisi konuldu. Ağır bir tedavi süreci geçiriyorum. Geçtiğimiz günlerde televizyonda izledim, Avrupa'da Parkinson hastalarını el becerilerini geliştirerek tedavi ediyorlar. Ben kendimi bu konuda da çok şanslı saydım. Burası benim için bir tıp ya da terapi merkezi olmuş durumda” şeklinde konuştu.

“Belde Evlerimiz güzel bir noktada”

Gerçekleştirilen buluşmada konuşma yapan Ahmet Ataç ise, “Çok büyük binalar yapabilirsiniz ama içi boş kalırsa hiçbir kıymeti olmaz. Küçük olur ama içi insanımız ile dolup taşar ise bana göre orası daha kıymetlidir. Çünkü insanın varlığı kıymetlidir. İçinde insan yoksa bir anlam ifade etmeyecektir. Bu açıdan çok şükür ki Belde Evlerimiz güzel bir noktada. 2009'dan bu yana yaklaşık 120 bin kadınımız hizmet almış. Kültür turlarına bakıyorsunuz 200 bini buldu. Bu rakamın yaklaşık 120 bini Çanakkale'yi gördü. Hepsinin altında Nazire Abla'nın söylediği şeyler var. Bu turlar ile ilk kez Eskişehir dışına çıkan ya da deniz gören vatandaşlarımız oldu. İnsanımıza şehir dışına çıkmak, gezmek çok önemli bir moral kaynağı oluyor” diye konuştu.