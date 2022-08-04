Ataç: “Eskişehir'i daha güzel yarınlara taşıyacağız”

Ahmet Ataç, Akçakaya mahallesinde yaşayan vatandaşlar ile buluştu.

Ahmet Ataç, vatandaşlar ile buluşmaya devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Akçakaya Mahallesi'nde bulunan cemevinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Ataç, “Hemşehrilerimiz ile her noktada bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Bugün de Akçakaya'da mahalle sakinlerimiz ile buluştuk. Vatandaşlarımız ile aramızdaki güzel diyalog beni çok mutlu ediyor. Gittiğimiz her yerde gösterdikleri ilgiden dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Şehrimizde kurduğumuz bu güzel diyalog, samimiyete dayalı güven ortamı, birlik ve beraberliğimiz devam edecek. Eskişehir'i daha da güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız” sözlerini kullandı.

Akçakaya sakinleri de Başkan Ataç'a ziyareti için teşekkürlerini iletti.