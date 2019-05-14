Ataç, iftar yemeğinde şehit yakınları ve gaziler ile buluştu

Ahmet Ataç, şehit yakınları ve gaziler ile buluştuğu iftar yemeğinde, “Yıllardır süren beraberliğimiz hiç bozulmayacak. Eskişehir'de bizleri daha da güzel günler bekliyor, her şey çok güzel olacak” dedi.

Ahmet Ataç, Eskişehirli şehit yakınları ve gaziler ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Bir davet salonunda düzenlenen etkinliğe Başkan Ataç'ın yanı sıra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi Hacı Şahin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri ve çok sayıda şehit yakını ile gazi katıldı.

İftar buluşmasında bir konuşma yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi Hacı Şahin, “Anneler Günü de kutlu olsun. Dünyanın en güzel anneleri şehit anneleridir çünkü vatan için en değerli varlıklarını feda etmişlerdir. Her sene olduğu gibi bu Ramazan'da da Başkanımız Ahmet Ataç bizleri bir araya getirdi. Kendisine şehit yakınları ve gaziler adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük ise konuşmasında, “Bizleri hiçbir zaman unutmayan Ahmet Ataç Başkanımız, bugün de bizleri buluşturdu. Kendisine derneğimiz adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ahmet Ataç ise konuşmasında, “Ramazan ayınız ile birlikte Anneler Günü'nüzü de kutluyorum. İnanın, sizlerle birlikte olabilmek için özel günler bir bahane. Buluştuğumuzda Tepebaşı Belediyesi olarak biz çok büyük huzur buluyoruz. Sizler şehit yakınları ve gazilerimiz olarak bizler için çok kıymetlisiniz. Biz, her zaman sizleri baş tacı etmeye devam edeceğiz. Sizlerin de bende çok büyük emeği ve destekleri var, hepinize teşekkür ediyorum. Yıllardır süren beraberliğimiz hiç bozulmayacak. Eskişehir'de bizleri daha da güzel günler bekliyor, her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca Şehit Soner Özübek'in 3 buçuk yaşındaki yeğeni Deniz Başol'un İstiklal Marşı'nı okuması da salondakilerden alkış aldı. Etkinlikte Başkan Ataç daha sonra iftar yemeğine katılan kadınlara Anneler Günü dolayısıyla karanfil takdim etti.

Şehit yakınları ve gaziler de Başkan Ataç'a her zaman yanında olduğu için teşekkür etti.