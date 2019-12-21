Ata? muhtarlar ile g?r??meye devam ediyor

Ahmet Ata?, Tepeba?? b?lgesinde ilk kez g?reve se?ilen muhtarlar bir araya geldi.

Tepeba?? Belediye Ba?kan? Ahmet Ata?'?n, b?lgesinde ilk kez g?reve se?ilen muhtarlar ile ger?ekle?tirdi?i toplant?lar?n ikincisi yap?ld?. Belediye Enc?men Salonu'nda d?zenlenen toplant?ya, k?rsal ve kent merkezinde g?rev yapan 16 muhtar?n yan? s?ra Tepeba?? Belediye Ba?kan Yard?mc?s? Fikriye G?ven Zaptiye ve belediye yetkilileri kat?ld?. Toplant?da muhtarlara kat?l?mlar?ndan dolay? te?ekk?r eden Ba?kan Ata?, "Yeni d?nem hepimize hay?rl? olsun. ?lk kez g?reve se?ilen muhtarlar?m?z ile diyalog halinde olmak ve 31 Mart'tan bug?ne edindikleri izlenimleri payla?mak istedik. ?n?m?zdeki g?rev s?resince g?r??melerimiz aral?ks?z ?ekilde devam edecek ve mahallelerimize kaliteli hizmet g?t?rmeyi s?rd?rece?iz. Tepeba?? b?lgesinde g?rev yapan muhtarlar ile ileti?im halinde olmay? ?ok ?nemsiyoruz? s?zlerini kulland?.

Toplant?da daha sonra Ba?kan Ata? ve muhtarlar, belediye hizmetleri hakk?nda g?r?? al??veri?inde bulundu. Muhtarlar?n, Ba?kan Ata?'a misafirperverli?inden dolay? te?ekk?r etti?i toplant?, g?n?n an?s?na ?ektirilen foto?raf ile sona erdi.