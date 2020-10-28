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Ata'nın fotoğrafları beğeni topluyor

Tepebaşı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İsmet İnönü Caddesi’ni Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafları ile donattı.

Tepebaşı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İsmet İnönü Caddesi'ni Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları ile donattı.


Tepebaşı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı özel çalışma ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterlerini İsmet İnönü Caddesi'ne astı. Yapılan çalışmada Hanri Benazus'a ait Ata'nın özel fotoğraflarına yer verilirken, özel panolar için işlek noktalar seçildi. “29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun” mesajına da yer verilen çalışma Eskişehirlilerden de büyük beğeni topladı.


Vatandaşlar, “Böyle özel bir bayram için güzel bir çalışma yapılmış. Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetimizin kurucusu olmakla birlikte kalbimizden de silinmeyecek bir kişilik. Ata'mızın fotoğraflarını sergileyen Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de milli bayramların önemine dikkat çekerek çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

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