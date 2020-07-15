Ataol Behramoğlu Kitaplığı büyümeye devam ediyor

Binlerce kişiye hizmet veren Odunpazarı Belediyesi Kütüphaneleri, Eskişehirli kitap tutkunlarının akınına uğruyor.

265 yıllık Yağcızade Konağı'nın restore edilmesi ile oluşturulan Ataol Behramoğlu Kitaplığı, yeni kitaplarla büyümeye devam ediyor. Sanat ve Edebiyat Müzeleri kategorisinde ödül alan Ataol Behramoğlu Kitaplığı, gerçekleştirdiği kültürel etkinlikler ile öğrenci, akademisyen ve edebiyat tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Türk Edebiyatının önemli isimlerinden şair-yazar Ataol Behramoğlu'nun kendi yazdığı kitapları ve kütüphanesinde bulunan eserleri Odunpazarı Belediyesi'ne bağışlamasıyla oluşturulan, Ataol Behramoğlu Kitaplığı, Behramoğlu'nun gönderdiği yeni kitaplarla büyümeye devam ediyor.

Yeni gelen kitapların tasnifi ise Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünden akademisyenler ve gönüllülerce yapılıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, “Dünyada nadir bulunan Rusça kitaplarla birlikte akademik çalışmalar için bulunmaz bir ortam sağlandı. Akademik çalışma ve araştırmalara da imkân sağlayan Ataol Behramoğlu Kitaplığı'nda Eskiçağ tarihinden Ortaçağ tarihine, Osmanlı tarihinden, yakın Türkiye tarihine ve düşünce tarihine kadar birçok İngilizce, Türkçe, Rusça, Fransızca eser bulunuyor. Ataol Behramoğlu tarafından kitaplığımıza gönderilen yeni kitapların tasnif işlemleri yapılarak en kısa zamanda akademik çalışma yapmak isteyen, edebiyata merak duyan okuyucularımızın hizmetine sunmak istiyoruz” ifadelerine yer verdiler.