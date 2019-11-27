Ataol Behramoğlu öğrencilerle buluştu

Söyleşide Behramoğlu, şiir çevirisinden anılarına kadar birçok konuda konuştu. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri ve öğretim üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Behramoğlu, genellikle şiirler ve şiir çevirisi üzerine konuştu. Behramoğlu, şair ve yazarlarla olan anılarını ve tecrübelerini de anlattı.

Söyleşi sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Behramoğlu, söyleşiye katılanların ve Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından yapılan kitap çekilişini kazanan talihlilerin kitaplarını imzaladı.