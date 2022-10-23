ATAP, Uluslararası Teknoparklar Birliği üyesi oldu

Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, şirketin Uluslararası Teknoparklar Birliği (IASP) üyeliğine kabul edildiğini duyurdu.

1990 yılında Eskişehir'de kurulan Türkiye'nin ilk Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi olan Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı Anonim Şirketi (ATAP A.Ş.), 77 farklı ülkeden 355 üyesi bulunan “Uluslararası Teknoparklar Birliği (IASP)” üyeliğine kabul edildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, “1984 yılında kurulan Uluslararası Teknoparklar Birliği (IASP), bilim parkları ve yenilik alanları için küresel ağ oluşturarak ve üyeleri için büyüme, uluslararasılaşma ve etkinlik sağlamaktadır. İspanya'nın Malaga ve Çin'in Pekin şehrinde olmak üzere iki merkezi bulunan dernek, dünya çapında üyeliğe dayalı bir sisteme ev sahipliği yapmaktadır. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi ile Özel Danışma Statüsüne sahip bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Bu birlik dünyada 77 farklı ülkeden 355 üyeye sahip çok önemli bir organizasyon olup, ülkemizden de 11 teknopark üye olarak temsil edilmektedir. Eylül 2022 itibari ile Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin işletici şirketi olan ATAP A.Ş. olarak Uluslararası Teknoparklar Birliği (IASP) üyeliğine kabul edildik” dedi.

“Yeni teknoparkların ve yenilik alanlarının geliştirilmesine destek oluyorlar”

Uluslararası Teknoparklar Birliği'nin uluslararası forumlarda ve kurumlarda teknoparkları ve yenilik alanlarını temsil ettiğini aktaran Saraç, “IASP'ın en önemli faaliyetleri arasında; bilim, teknoloji, araştırma parkları, inovasyon bölgeleri ve diğer inovasyon alanlarından oluşan aktif bir yönetici ağını koordine etmek, üyeler ve şirketleri için yeni iş fırsatlarını geliştirmek, üyelerinin görünürlüğünü artırmak ve küresel bağlantılarını çoğaltmak ve yeni parkların ve yenilik alanlarının geliştirilmesine yardımcı olmak bulunmaktadır. IASP ayrıca uluslararası forumlarda ve kurumlarda teknoparkları ve yenilik alanlarını başarıyla temsil etmektedir. Organizasyon olarak dünyada; Afrika, Asya Pasifik, Avrasya, Avrupa, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Batı Asya Kuzey Afrika olarak 7 bölgeye ayrılmıştır. Türkiye burada Avrupa bölgesi tarafından temsil edilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Bu büyük ailenin etkin bir üyesi olacağız”

ATAP'ın bu üyelikle birlikte daha etkin rol oynayacağını söyleyen Saraç, “ETGB yönetici şirketi ATAP A.Ş. bu büyük ailenin üyesi olarak, Eskişehir Ar-Ge ve İnovasyon ekosisteminin uluslararasılaşma kapısını açmış bulunmaktadır. ATAP, yalnızca kendi bünyesindeki girişimci firmalar için değil, tüm bölge ve ülkedeki girişimci firmaların uluslararası bağlantı merkezi olarak daha etkin bir rol oynayacaktır. Bu üyelik ile bünyemizde sayıları 140'ı geçen AR-GE firmamızın, uluslararası pazarlara açılmasına çok önemli katkı sağlayacağız. Büyük ve geniş bir networkün parçası olduk. Bu iş birliğinden üyelerimiz önemli kazanımlar sağlayacaklar. ATAP yeni bir gelişme dönemine girmiş durumda yakında önemli yatırımlara başlayacağız. Birçok firma şu anda bizim bünyemizde faaliyette göstermek için sırada bekliyor. Yatırımlarımızı hızla tamamlayarak, bu firmalarımıza yer vereceğiz. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni ülkemizin en çok tercih edilen ve alan olarak en büyük AR-GE merkezi haline getirmek için tüm gücümüzle çalışıyor ve önemli adımlar atıyoruz” diye konuştu.