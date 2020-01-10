İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atatürk Lisesi mezunlarından Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç, Eskişehir Atatürk Lisesi Mezunları Platformunun üyelerinin ağırladı.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Eskişehir Atatürk Lisesi Mezunları Platformu mensupları, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette platform adına konuşan Erol Özuğur, “Atatürk Lisesi'in kuruluşunun 90'ıncı yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerden ve platformumuzun faaliyetlerinden Ahmet Başkanımıza bilgiler aktardık. Başkanımız da sağ olsun platformumuza her zaman destek oldu. Sayın Ahmet Ataç'a misafirperverliğinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da, Eskişehir'in en köklü eğitim kurumlarından biri olan Atatürk Lisesinin mezunlarının bir platform çatısı altında toplanmasının çok değerli olduğuna dikkat çekerek, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının hiçbir zaman kaybedilmemesi gerektiğini kaydetti.


Ziyaret, platform üyelerinin Ataç'a çiçek vermeleri ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.