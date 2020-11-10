İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ata'yı yoğun bakımda andılar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesindeki sağlık çalışanları, saatler 09.

05'i gösterdiğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak Atatürk'ü ölümünün 82'nci yıldönümünde andı.


Korona virüs (Covid-19) nedeniyle görevlerinin başından ayrılmadan gece gündüz mücadele veren sağlık çalışanları, Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82'nci yıldönümünde unutmadı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde görev yapan sağlık çalışanları saatler 09.05'i gösterdiğinde bina koridorunda toplanarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Atatürk'ü bu şekilde anan çalışanlar, ardından hastalarının tedavilerine devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.