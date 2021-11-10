Atık cam şişeler bu atölyede sanata dönüşüyor

Eskişehir'de cam sanatı ile uğraşan emekli kimya mühendisi İrfan Bayındır, atık cam şişeleri bin derecelik ateşte eritip şekillendirerek duvar saati yapıyor.

İrfan Bayındır, emekli olduktan sonra cam işleme sanatına merak saldı. Tarihi Odunpazarı bölgesinde kendisine atölye açıp, sokağa atılan cam şişeleri toplayan Bayındır, onları birer dekoratif eşya haline getiriyor. Topladığı atık cam şişeleri bin derecelik ateşte ısıtarak verdiği şekillerle duvar saati haline getiren Bayındır, tanesini ortalama 40-50 TL'den satışa sunuyor. Atık şişelere verdiği şekillerin yanı sıra, farklı camlarla da el becerisini konuşturan Bayındır, bu işi yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

“Emekli olduktan sonra alev sanatı kursuna gittim”

Emekli olduktan sonra kendine hobi edinmek istediğini ve bu sırada cam sanatına merak saldığını söyleyen İrfan Bayındır, kurslara giderek bu işi öğrendiğini aktardı. Yoldan bulduğu şişeleri birer sanat eserine dönüştüren Bayındır, “Hobi dükkânı olarak bu camdan eşyalar yaptığım bu atölyeyi açtım. Cama vitray sanatı ile başladım. Sonra füzyon tekniği ile cam sanatı yapmaya başladım. İnternetten araştırdım fırını nasıl yapalım diye. Sonra fırınımı yaptım. Emekli olduktan sonra alev sanatı, yani boncuk yapma kursuna gittim. Sonra internetten cam şişelerden saatler gördüm ve araştırdım. Daha sonra bende yapmaya karar verdim. Atık bulabildiğim tüm cam şişelerden duvar saati yapıyorum. Yoldan bulduğum şişeleri, atölyemdeki bin derecelik fırında eriterek şekillendiriyorum. İlk başlarda müşterim çoktu. Satışlar eskisi kadar yok. Günde 25-30 tane geri dönüşümden yaptığım cam şişelerden saatleri satıyordum” diye konuştu.