Atık kağıtlardan 100 bin tebrik kartı

Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Uygulama Merkezi'nde, 2019 yılı için 10 bin adet tebrik kartı üretildi. Bu rakamla birlikte 2009'dan bu yana atık kağıtlardan üretilen tebrik kartı sayısı 100 bine ulaştı.

Bir dönem insanların sevdiklerine ulaşmak için kullandığı en içten yöntemlerden olan kartpostal kültürü, Tepebaşı Belediyesi tarafından üretilen yeni yıl tebrik kartları ile yaşatılıyor. Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Uygulama Merkezi'nde atık kâğıtlar; zarf, tebrik kartı ve davetiye olarak yeni ve yararlı bir kimliğe bürünüyorlar. Bu yıl 10 yaşına giren ve geleneksel hale gelen yeni yıl kartlarının teması ekonomi olurken, 1 ay süren çalışmalar sonunda 2019 için 10 bin adet yeni yıl kartı üretildi.

Bu anlamlı çalışmaya dikkat çekmek için yeni yıl kartlarının üretimine katılan Başkan Ataç da, unutulmaya yüz tutan yeni yıl tebrik kartlarının yerini telefon mesajlarının aldığını kaydederek, proje ile belleklerden kolay silinmeyecek, atmaya kıyılamayacak tebrik kartları üretildiğini söyledi. Yeni yıl kartlarının tasarımları özgün olduğu için insanların bu kartları arşivlerinde sakladıklarını dile getiren Başkan Ataç, “Her yıl Sukurusu Uygulama Merkezi'mizdeki arkadaşlarımızın emeğiyle, özel mesajlar içeren tebrik kartları üretiliyor. Üretilen kartların sayısı 2009'dan bu yana 100 bini buldu. Eskiden özel tezgâhlar kurulur, kartpostallar satılırdı. İnsanlar kendi elleri ile gönderecekleri adrese bir takım mesajları, içlerinden gelen duyguları yazarak gönderirlerdi. Bugünlerde cep telefonundan yollanan mesajlarla insanlar birbirinin kalbine dokunmadan yeni yıllarını kutluyor” ifadelerini kullandı.

“Kartların yüzde 98'lik kısmı geri-kazanılmış malzemeden”

Yeni yıl kartlarının sadece su kullanılarak üretildiğini söyleyen Sukurusu Uygulama Merkezi sorumlusu Güneş Evrim Yılmaz ise, “El yapımı kağıt madalyonlar, belediyemizin atık ofis kağıtları elde geri dönüştürülerek atölyemize özgü bir üretim yöntemi ile şekillendi. Geleneksel serigrafi baskı tekniği uygulanan madalyonlar, fire kartonlar üzerine yerleştirilerek postaya hazır hale getirildi. Böylece yüzde 98'lik kısmı geri-kazanılmış malzeme olan 2019 yeni yıl tebrik kartları, mesajıyla bütünlük sağlayan bir üretim ile tamamlanmış oldu” diye iletti.

“Bu anlayış ile ekonomimizi güçlendirebiliriz”

2019 için üretilen tebrik kartlarının verdiği mesajlara da değinen Başkan Ataç; “Ülkemiz ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor. Biz de yenilikçi, çevreci üretim modelleri ve sürdürülebilir tüketim anlayışıyla, ekonomimizi güçlendirebileceğimize, kalıcı çözümler üretebileceğimize inanıyoruz. Yeni yıl tebrik kartlarımız da buna dikkat çekmeyi ve kaynakları verimli kullanmanın önemine vurgu yapıyor. Ekonomimizde üretimin, tasarruf ve tüketimi dengeleyecek güçte olması gerektiğini vurguladığımız, Kâğıt Madalyonlar, bilim, eğitim, teknoloji, tasarım, Ar-Ge, inovasyon gibi üretim niteliğini yükseltecek olguların, tasarruf, yatırım, doğal kaynaklar, emek, gibi tüketimin verimliliğini oluşturacak kriterler ile birlikte düşünülmesi gerektiğini temsil ediyor. Değerlerimizi benimseyen vatandaşlarımızın, geri-dönüşüm ve sürdürülebilir ekonomi duyarlılığını çevreleriyle de paylaşabilmeleri amacıyla bu yıl, yılbaşı kartlarımızı asılabilir bir formda ürettik. Yeni yıl hepimize iyilikler, güzellikler, aydınlıklar ve barış getirsin, en büyük dileğimiz bu” şeklinde konuştu.