Atık yemekler hayvanlara yarar değil zarar veriyor

Eskişehir'deki bazı vatandaşlar yardım etmek amacıyla kalan ev yemeklerini bilinçsizce sokaktaki mama kaplarına döküyor. Ancak veteriner hekimler bunun son derece yanlış olduğunu vurguluyor. İnsanların kötü bir niyeti olmasa bile dikkatsizce dışarıya bırakılan gıdalar çevre kirliliği oluşturmanın yanı sıra sokak hayvanlarının sindirim sistemine zarar veriyor. Balık kılçığı ve tavuk kemiği gibi şeyler ise hayvanların iç organlarında yaralanmalara sebep olabiliyor. Mümkün mertebe kuru mama kullanılmasını öneren veteriner hekimler, vatandaşların iyi niyetle bıraktığı gıdaların hayvanlar için bazen kötü sonuçlara yol açtığını belirtiyor.

Bazı vatandaşların dikkatsizce bırakılan gıdalar konusunda çevreye yapıştırdığı uyarılar dikkatlerden kaçmadı. Odunpazarı İlçesi Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesi'nin girişine yapıştırılan “Kokmuş yiyecek koymayınız. Taze, kuru fasulye koymayınız, Hayvan iç yağlarını koymayınız” yazılı bir kağıt gözlere çarptı. Kontrolsüzce etrafa bırakılan küflenmiş ekmekler, kokuşmuş balıklar, bozulmuş köfteler, peynirler ve ne olduğu bile anlaşılamayacak hale gelen gıdalar şehirde içinde kötü görüntüler de oluşturdu. Son derece kötü kokan atık gıdalar yakından geçen vatandaşların rahatsız olmasına sebep oluyor.

“Sokak hayvanlarına verilen artık gıdalar onlara zarar veriyor”

Eskişehir'de veteriner hekimlik yapan Ummuhan Deniz, kuru mamaların hayvanların ihtiyacı olan bütün besin değerini karşıladığını söyledi. Dışarıya bırakılan gıdaların bozulduğu zaman hayvanlarda hastalığa sebep olduğunu belirten Deniz, “Birçok vatandaşımız iyilik yapalım derken kötülük yapıyor. Kendi yemedikleri yemekleri ziyan olmasın diye ‘hayvanlara faydamız olsun' amacıyla kontrolsüzce hayvanlara vererek çevresel kirlilik başta olmak üzere hayvan sağlığına zarar verecek boyutta birçok sıkıntıya sebep oluyor. Normalde sokak hayvanlarına ve ev hayvanlarına kuru mama verilmesini öneriyoruz çünkü kuru mamaların içerisindekiler besin değeri olarak hayvanların bütün ihtiyacını karşılar. Karbonhidrat, protein, mineral, vitamin ve destekleyici içeriklerin hepsi kuru mamalarda bulunuyor. Vatandaşlar sokak hayvanlarına aç kalmasınlar diye kendi evlerindeki yemek artıklarını veriyorlar. Bunun hayvanlara zararı var. Sindirim sisteminde problemlere yol açabilir, dışarıda fazlaca bekleyen gıdaların bozulması hayvanların sindirim sisteminde birçok hastalığa sebep oluyor” dedi.

“Balık, tavuk ve et kemiği gibi şeylerin verilmesi de yanlış”

Hayvanlara verilen kemiklerin iç organlara zarar verebileceğini belirten Deniz, bir yaralanma olduğu zaman bunun dışarıdan anlaşılamayacağını vurguladı. Sokak hayvanlarını beslemek isteyen vatandaşların çok yağlı, çok baharatlı ve çok salçalı gıdalar verilmemesi gerektiğini belirten Deniz şunları söyledi:

“Yıllardır bahsedilen balık kılçığı ve tavuk kemiği hayvanların sindirim sisteminde çok büyük sıkıntılara sebep olabiliyor. Kemikte verilmemeli çünkü sindirim sisteminde batma, yaralanma ve organlara zarar verme gibi durumlar olduğunda bunların tespitini dışarıdan bakarak anlamak çok zor. Sokak hayvanlarında herhangi bir hastalık olduğunda tedavileri hayvan bakım merkezlerinde olduğu için, orada da röntgen gibi görüntüleme cihazları olmadığından dolayı bunların tespiti zor. Böyle vakalar vatandaşların iyilik yapalım derken gerçekleştirdiği eylemlerin kötü bir boyuta ulaşmasının sonucudur. Vatandaşlar sokak hayvanlarına besleme konusunda yardımcı olmak istediklerinde çok yağlı, çok baharatlı ve çok salçalı gıdalar vermemeli. Bunlar nasıl ki insanların sindirimiyle ilgili problemlere yol açıyorsa onlarda çok daha büyük sıkıntılara yol açıyor. Çünkü onların sindirim sistemi bizimkilerden daha komplike.”

“Nasıl ki biz her yemek yediğimiz tabağı temizliyorsak onlara da aynı özen gösterilmeli”

Hayvanlara mama ve su verilen kapların mutlaka temizlenmesi gerektiğini ifade eden veteriner hekim Ummuhan Deniz, pis kapların hayvanlarda bulaşıcı hastalıklara sebebiyet verebileceğini söyledi. Vatandaşların mama kaplarını temiz tutmadığını, hatta kapların içine çöpler atıldığına dikkat çeken Deniz, “Çevresel kontaminasyon var, hayvandan hayvana bulaş haline gelebilecek birçok hastalık var. Bu yüzden hayvanlara mama ve su verirken kaplarının temizliğine özen gösterilmeli. Çünkü vatandaşlarımız bu konuda maalesef olayın ciddiyetinin farkında değil. Hatta hayvanların kaplarına atılmaması gereken sigara izmaritinden tutun gıda paketine kadar çöpler atıyorlar. Böyle şeyler onlarda sıkıntıya sebep oluyor. Bu kapların günlük temizlenmesi gerekiyor çünkü bunlar da hastalığa sebep oluyor. Nasıl ki biz her yemek yediğimiz tabağı temizliyorsak onlarda da o özenle bunların olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Bozulan gıdaların insan ve hayvan fark etmeksizin tüm canlılara zarar verdiğini ifade eden Deniz, atık gıdaların hayvanların sindirim sistemini bozabileceğini söyledi. Sokak hayvanlarına pirinç lapası ve makarna gibi gıdaların verilebileceğini, ancak bunların bozulmaya terk edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Deniz şöyle konuştu: “Vatandaşlar yemekler ziyan olmasın gözüyle bakıyor ama dışarıda yazın sıcak havalarda çok kısa sürede bozulmalardan tutun kışın donup çözünme olaylarına kadar yaşanan her şey, hangi canlı olursa olsun sindirim sistemini bozabilecek durumlar. Kesinlikle ev yemekleri verilmemeli diyemeyiz ama verilecekse de çok yağlı, çok baharatlı ve çok salçalı gıdalar olmamalı. Pirinç lapası ve makarna gibi gıdalar et ve kemik suyuyla lezzetlendirilip hayvanlara verilebilir ama bunlar da günlerce kalacak, çevre kirliliğine yol açacak şekilde olmamalı.”