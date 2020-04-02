Atıklarınız başkasına virüs bulaştırmasın

ESÇEVDER tarafından konu ile ilgili yapılan bir açıklamada, yerlere atılan bu maske ve eldivenleri toplayan temizlik emekçileri ile çöplerden geçimini sağlamaya çalışan sokak toplayıcıları için tehlike oluşturduğu belirtildi. Açıklamasında ESÇEVDER Başkanı Sadık Yurtman, “Enfeksiyon taşıma riski olan maske ve eldivenler bu süreçte güvenli toplanması ve güvenli şekilde yok edilmesi konusunda hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Kişilerin sokağa çıkarken kullandığı maske, eldiven gibi tek kullanımlık ekipmanları gelişi güzel atmaması, evsel atıklar ile çöpe atılmaması önem arz ediyor. Bu nedenle bu maske ve eldivenlerin dezenfekte edilerek çöpe atılması virüsün yayılmaması için uygun olacak. Bu konuda ESÇEVDER olarak duyarlı halkımızı uyarmayı ve çevreyi kirletmemeye davet ediyoruz” diye açıkladı.

Yurtman konuşmasını şöyle devam etti:

“Ayrıca hastanelerimizde virüs veya mikrop bulaşmış yurttaşlarımızın tedavisi, ilaç ve aşı ve tedavi geliştirme çalışmaları sırasında ortaya çıkan atıkların; doğru koşullarda taşınması ve güvenli şekilde yok edilmesi, virüsün yayılmasının yavaşlaması açısından önemli rol oynamaktadır. Hastanelerde; Korona virüsü bulaşmış kişilerin kullandığı ve bulaşıcı maddeleri içeren veya içerme ihtimali olan tüm evsel ve klinik atıklar; tıbbi atık olarak algılanmalı ve tıbbi atık prosedürüne uygun toplama, taşınma ve yok edilmesi yapılmalıdır. Tüm tıbbi atıklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş ve özel araçlar tarafından bertaraf tesislerine götürülmesi gerekiyor. Tıbbi atıkların toplanması taşınması sürecinde çalışan tüm personelin kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanmaları şu günlerde önem arz ediyor. Ayrıca bu işlerde çalışan kişilerin de kişisel koruyucu ekipmanları da daha sık değiştirilmelidir. Atıkların kontrolsüz toplanması, evsel atıklarla karıştırılması ya da uygun bertaraf tesisine gönderilmemesi gibi uygunsuzlukların yaşanması ihtimaline karşılık denetimin daha ciddi yapılması gerektiğini uyarıyoruz” diye aktardı.