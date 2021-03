Atlarda görülen EHV-1 virüsü küresel bir salgın riski taşıyor

Veteriner Hekim Cafer Yıldırım, atlarda görülen, küresel bir salgın olarak değerlendirilebilecek EHV-1 (Equine Herpes Viruses) virüsüne ilişkin açıklamada bulundu.

Veteriner Hekim Yıldırım, EHV-1 virüsünün son günlerde, enfekte olan atlarda hızlı yayılan ve ölümcül sonuçlara neden olan nörolojik formunun tespit edildiğini belirtti. Avrupa'da EHV-1 salgınının yoğun görülüğü İspanya'da, veterinerlik otoriteleri tarafından Valensiya'da düzenlenen yarışlarda 4 atın can kaybı, 84 atın da klinik vaka olarak tedavilerinin devam ettiğinin raporlandığını anlatan Yıldırım, "FEI Veterinerlik Departmanı daha geniş önlemlerin koordinasyonunu doğrudan yürüterek 1 Mart 2021 duyurusuyla salgının yayılmasındaki riskleri önlemeye çalışmaktadır. Özellikle, salgının semptomatik ve asemptomatik olarak yayıldığı klinik olarak tespit edilmiş olup atların hareketliliği durdurulmuştur.”

Enfeksiyonun solunum, nöron dejenerasyonu ve gebeliğin sonlanmasına neden olan sonuçlarla karakterize viral bir enfeksiyon olduğunu belirten Yıldırım, “EHV-1 Nörolojik Formu ile enfekte olan atlarda; yüksek ateş, iştah kaybı, depresyon, öksürük, hapşırık, lenf düğümlerinde büyüme, arka bacak felci ve ayağa kalkmada zorluk, abort, mesane ve idrar fonksiyon bozuklukları, kuyruk fonksiyon kaybı gözlemlenmektedir” açıklamasında bulundu.

“Meslek disiplinlerinin gerekli önlemleri almaları önem arz etmektedir”

Yıldırım, EHV-1 bulaş risklerinin azaltılmasında, alınması gereken önlemlere de dikkat çekerek şunları anlattı;

"Özellikle at yetiştiriciliğinin merkezi olan Mahmudiye ilçesi başta olmak üzere at sektörü ile ilgili ülkemizdeki tüm paydaşların alacağı önlemler yayılımın önüne geçmede hayati önem arz etmektedir. Bulaşmada rol oynayan üç mekanizma için her işletmenin gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Bunlar doğrudan temasla, attan ata teması engellemek; insan yoluyla temasla, insanlar yoluyla doğrudan, insanlara ait kıyafetlerle ve atlara ait malzeme ve ekipman yoluyla dolaylı olarak bulaşmayı engellemek; hava yoluyla, öksürük ve hapşırık ile bulaşmada gerekli mesafe ve hijyen kurallarına uymaktır. Bu kapsamda Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Veteriner Hekimleri ile iletişime geçilmesi, hastalığa ilişkin hızlı teşhis ve tedavi süreçlerinin takip edilmesi, at antrenörü, seyis, nalbant, at nakliyecisi ve ilgili meslek disiplinlerinin gerekli önlemleri almaları önem arz etmektedir.”