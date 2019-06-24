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Atların 'fayton' çilesi bitmiyor

Gelen tepkiler üzerine birçok şehirde fayton faaliyetleri sonlandırılırken, duruma sessiz kalınan Eskişehir’de kentin bazı bölgelerinde görülen faytonlar hayvanseverlerin tepkisini çekiyor.

Gelen tepkiler üzerine birçok şehirde fayton faaliyetleri sonlandırılırken, duruma sessiz kalınan Eskişehir'de kentin bazı bölgelerinde görülen faytonlar hayvanseverlerin tepkisini çekiyor.


Eskişehir'de günün belli saatlerinde aktif olan faytonlar, hayvansever vatandaşların tepkisini çekiyor. Ayakları toprağa değmeyen atlar, nallarına uygun olmayan sert asfalt zeminde koşturuluyor. Ayrıca güzergâhları araç trafiği ile iç içe olan faytonlar, trafiği de olumsuz yönde etkiliyor. Faytonculuk faaliyetleri Antalya, Kuşadası ve İzmir gibi önemli turistik bölgelerde tarihe karışırken, Eskişehir'de ise hala devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda faytonlar yüzünden ölen atların sayısı da durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Atların doğal yaşamlarına bırakılması gerektiğini savunan vatandaşlar, elektrikli faytonculuğa geçilmesini ya da faytonların kaldırılmasını istiyor.

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