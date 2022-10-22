Av tüfeği ile katledilen çoban köpeği çalıların arasında bulundu

Eskişehir'de av tüfeği ile vurulan köpeğinin cansız bedenini 800 metre sürüklenerek atılan çalıların arasında bulan Selçuk K., “İzlerden anladığımız kadarıyla köpeğimiz vurulduktan sonra 2 kişi tarafından sürüklenerek çalıların arasına atılmış” dedi.

Kızılcaören Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda, Sebahattin K.'ye ait koyun sürüsüne eşlik eden çoban köpeklerinden 1'i tüfekle vurularak öldürüldü. Tüfekle 1 el ateş sesinden sonra 3 çoban köpeğinden 2'sinin koşarak gelmesiyle sürüyü otlatmaya çıkaran Selçuk K.'nin dikkatini çeken olayın altından vahşet çıktı. Koyun sürüsünü otlatan Selçuk K., babasıyla birlikte kayıp köpeği aramaya çıktı. Gördükleri sürüklenme izini 800 metre takip eden baba oğul, bacağından vurulan köpeğin cansız bedenine ulaştılar. Daha önce de 3 kişinin köpeğini aynı şekilde vurduğu iddia edilen Taşkın İ. hakkında jandarmaya şikayetçi olan Selçuk K., yavruyken alarak büyüttüğü köpeğine bunu yapanın cezalandırılmasını istiyor.

“Köpeğime bunu yapanların cezasını çekmesini istiyorum”

Başına gelen olayın üzüntüsünü dile getirerek anlatan Selçuk K., şüphelendiği Taşkın İ. hakkında şikayetçi de olduğunu söyledi. Köpeğine bunu yapanlar ceza alana kadar olayın peşini bırakmayacağını belirten Selçuk K., şunları söyledi:

“Koyun sürümüzü kendimize ait 3 çoban köpek eşliğinde gezdiriyordum. Daha sonra tüfekle 1 el ateş edildi. Sesin hemen ardından köpeklerimden 2'si koşarak geldi ama 1'i yoktu. Avlanmaya çaktığını bildiğim Taşkın İ.'yi aradım. Kendisi bana telefonda ateş ettiğini ama havaya sıktığını söyledi. Daha sonra babamla birlikte köpeğimizi aramaya çıktık. Tüfek sesinin geldiği bölgeye yoğunlaştık. Yerde sürüklenme izi görüp yaklaşık 800 metre takip ettik. İzlerden anladığımız kadarıyla köpeğimiz vurulduktan sonra 2 kişi tarafından sürüklenerek çalıların arasına atılmış. Bu can taşıyan bir varlık. Yavruyken alarak büyüttüğüm ve olabildiğince mazlum olan köpeğime bunu yapanların cezasını çekmesini istiyorum. Bu olayın peşini bırakmayacağım. Avlandığını bildiğim için aradığım Taşkın İ., daha önce de 3 kişinin köpeğini bu şekilde tüfekle vurarak öldürdü. Onlar şikayetçi olmadı ama ben şikayetçiyim. Avcılık belgesi olmadan ruhsatsız tüfeği ile bu şekilde canlar alıyor. Cezasını çekmesini istiyorum.”