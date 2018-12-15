Av tüfeğiyle başından vurulan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Eskişehir'de geçen hafta meydana gelen silahlı kavgada yaralanan 13 yaşındaki Özgür Kaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 9 Aralık Pazar günü Uluönder Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada başından silahla vurularak ağır yaralanan Özgür Kaya (13), tedavi altında bulunduğu Yunus Emre Devlet Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Kaya, 71 Evler Mahallesi Merkez Caminde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Asri Mezarlığına götürülerek burada toprağa verildi.

Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Metin Tiftik, Ahmet Kıllıoğlu ve 13 yaşındaki Özgür Kaya av tüfeğiyle, Refiye Tiftik ise darbedilerek yaralanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden baba Hüseyin T (53) çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, oğlu Yıldırım T. (27) serbest bırakılmıştı.