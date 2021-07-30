Av tüfeğiyle ortalığı ayağa kaldıran yaşlı adam hastanede tedavi altına alınacak

Eskişehir'de hatalı park ettiği aracını çekmek isteyen polis ekiplerine av tüfeği göstererek hakarette bulunan Adil Y.'nin, psikolojik sorunları nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınacağı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mamure Mahallesi Kanlıtepe Sokak'ta meydana geldi. Evinin yakınındaki sokağa aracını hatalı bir şekilde park eden 68 yaşındaki Adil Y.'yi, polis ekipleri aracını çekmesi yönünde uyardı. Kendisini eve kapatarak av tüfeğiyle polislere tehdit ve hakaretlerde bulunan yaşlı adama karşı operasyon başlatıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı 3 buçuk saat süren çalışmanın sonucunda Adil Y., evinde etkisiz hale getirildi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen yaşlı adamın emniyetteki sorgusunun ardından Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınacağı öğrenildi.