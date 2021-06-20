Av yasağı bitti amatör balıkçılar soluğu su kenarlarında aldı

İç sularda av yasağı belirlenen tarihten 4 gün gecikme ile bitti. Av yasağının kalktığını duyan amatör balıkçılar duruma çok sevindi. Eskişehir'de oltasını çıkaran balıkçılar soluğu porsuğun kenarındaki çimlerde aldı. Burada güzel havanın tadını çıkaran balıkçılar oltalarını atarak balığın gelmesini beklediler. Dışarıdan mutlu oldukları gözlenen amatör olta balıkçıları, oltalarına vuran balıkları sevip ardından fotoğraf çektirdikten sonra suya geri bıraktı.

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) üyeleri ise açılış gününün tadını Porsuk'un kenarında çıkardılar. Açılan av sezonu hakkında konuşan ESBALDER Başkanı Yasin Başaran, bu anı 4 gözle beklediklerini ve sezon açılışından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Yasin Başaran, “İç sularda 15 Mart -15 Haziran arasında av yasağı vardı, yasak sona erdi. Bugünü coşkuyla bekledik. Aylardır pandemi yasaklarından dolayı hobimizi yapamıyorduk. Biz kendimiz için, ‘doğanın gönüllü neferleriyiz' diyoruz. Bu işi 7'den 70'e herkes severek yapıyor. Oltalarımızı suyla buluşturabildik. Uzun süredir bugünü bekliyorduk. Oltalarımız çantalarda toz tutmuştu. Gördüğünüz gibi herkes oltalarını eline aldı suyla buluşturdu, bu bizim için güzel bir zaman. Sezonu açmış bütün olta balıkçılarına güzel bir sezon geçirmelerini diliyorum, herkese bol trofeli zamanlar diliyorum” diye konuşarak mutluluğunu ifade etti.

Uzun yıllardır amatör balıkçılık yapan ESBALDER üyesi Alparslan Senesoy, özellikle pandemi döneminde evde bunaldıklarını ve açılan sezonla birlikte doğaya çakmanın mutluluğunu anlattı. Alparslan Senesoy, “40-45 senedir amatör balıkçıyım. Hem burada kafa dinlemeye geliyoruz hem gittiğimiz yerlerde doğayı temizliyoruz. Bugüne herkese hazırlık yaptı, oltalar temizlendi. Herkes doğaya balık yakalamaya geldi. Özelikle pandemi döneminde çok bunaldık ama şu anda çok mutluyuz” ifadelerini kullanarak duygularını aktardı.