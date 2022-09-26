Eskişehir Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Batır, avcılığın artık maliyetli ve lüks bir hobi olmaya başladığını anlatarak, "Bir avcının avlanabilmesi için ortalama bin lira civarında bir harcama yapması gerekiyor" diye belirtti.

Eskişehir Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Batır, Eskişehir'deki avcılığın her sezon daha da kötüye gittiğinden bahsetti. Bu yıl yaklaşık 2 bin civarında Avlanma İzin Kartı (Pulu) satıldığını ifade eden Başkan Batır, bölgede yine 2 bine yakın kanuni avcı olduğunu ve konum itibarı ile de batıya yakın olduğu için çeşitli şehirlerden avlanmaya gelen avcı sayısının çok fazla olduğuna dikkat çekti. Ağustos ayı gibi avların yoğunluktan dolayı büyük bir baskıya maruz kaldığına değinen Batır, “Avcılık deyim yerinde ise acil durum uyarısı (SOS) veriyor ve bu sezon sadece bir bıldırcın vurabildim” dedi.

“Avcılık artık maliyetli ve lüks bir hobi oldu”

Bir avcının avlanabilmesi için ortalama bin lira civarında bir harcama yaptığını aktaran Batır, “Fişek fiyatları başta olmak üzere mazotun da durumu belli. Bugün en ucuz 25'li saçmalı yerli fişek kutusu 170 liradır. Aynı şekilde avlanacağımız olan arazilerin şartlarından dolayı mazot maliyetlerimiz de artıyor. Özetle, avcılık artık maliyetli ve lüks bir hobi olmaya başladı” şeklinde konuştu.

“Ağustos'tan sonra kademeli olarak avcılık başlar”

Avcılık sezonunun hayvanların üremesi ve çoğalması için Şubat'tan sonra yasaklandığını ileten Batır, “Şubat ayından Ağustos'a kadar hayvanlara ellenemez ve Ağustos'tan sonra ise kademe kademe avcılık başlar. Önce bıldırcın sonra tavşan, keklik, ördek gibi göçebe hayvanlar olarak devam eder” diyerek sözlerini tamamladı.