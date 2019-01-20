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Avdanlılardan Başkan Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç, Avdanlılar Derneği'nin yöneticileri ile bir araya geldi.


Ahmet Ataç, hemşehri derneklerinin temsilcileri ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Avdanlılar Derneği Başkanı İsmail Kaya ve yönetimi Başkan Ataç'ı makamında ziyaret ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Kaya ve beraberindekiler ayrıca Başkan Ataç'ı başarılı belediyecilik çalışmalarından ötürü de tebrik etti. Ziyaretten ötürü memnuniyetini ifade eden Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederek dernek çalışmalarında başarılar diledi.


Buluşma, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.

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