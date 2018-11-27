Avlanmak için evinden çıkan avcı ormanlık alanda ölü bulundu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde evinden ayrılan bir avcı ormanlık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyitgazi ilçesi Gökbahçe köyünde meydana geldi. 60 yaşındaki Kamil Kara, akşam saatlerinde avlanmak amacıyla evinden çıkarak ormanlık alana gitti. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları endişeye kapılarak durumu Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ardından gece saatlerinde jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE, AKUT, Büyük Ayı ekiplerinden oluşan toplam 40 kişilik ekip Kamil Kara'yı aramaya başladı. Tüm gece aranan şahısın cansız bedeni, sabaha karşı ormanlık alanında bir ağacın altında bulundu.

Bu arada, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen avcının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürerken, 2 çocuk babası Kamil Kara'nın İzmir'de yaşadığı, gezi amacıyla Seyitgazi'ye geldiği öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine giden köylüler, Kara'nın ormanda bir süre dolaştıktan sonra iddialara göre kalp krizi geçirdiğini ve destek aldığı bir ağacın altında yere yığılarak hayatını kaybettiğini anlattılar.