Avrupa Hareketlilik Haftası'nda pedal çevirdiler

2002 yılından bu yana çeşitli etkinliklerle kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, her geçen yıl hem Avrupa'da hem de dünyada etkisini arttırarak devam ediyor. Bu yıl hafta kapsamında Türkiye'den 61 olmak üzere toplam 48 ülkeden 2 bin 876 kentte çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Eskişehir'den Tepebaşı Belediyesi'nin destek verdiği hafta kapsamında etkinliklerin bu yıl teması “Güvenli yürüyüş ve bisiklet” olurken Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde ve VELESBİD işbirliğiyle bisiklet turu yapıldı. Espark Alışveriş Merkezi önünden başlayan bisiklet turuna katılan Eskişehirliler, İsmet İnönü Caddesi ve Porsuk Bulvarı'nı takiben Mustafa Kemal Atatürk Caddesi istikametine doğru pedal çevirdiler. Basın Şehitleri Caddesi'nden devam eden tur, Ali Fuat Güven Caddesi'nde son buldu. Ayrıca etkinliğe, Tepebaşı Belediyesi tarafından sürdürülen Akıllı Kentsel Dönüşüm Projesi - REMOURBAN kapsamında hazırlanan ve Türkiye'de ilk defa akıllı ve elektrikli modellerin kullanıldığı Paylaşımlı Bisiklet Sistemi ESPEDAL aboneleri de katıldı.

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan VELESBİD Yönetim Kurulu Başkanı Rahime Çelen, yapılan etkinliklerle kentlerdeki ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, insanların bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahate teşvik edilmesinin amaçlandığını söyledi. “Arabadan in bisiklete bin” diyen Çelen, “Dünyanın birçok şehrinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler çerçevesinde ise Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'nin VELESBİD ile birlikte düzenlediği bisiklet turunda bir araya geldik. Keyifli bir tur gerçekleştirdik. Böyle bir etkinliğe öncü olduğu için başta Tepebaşı Belediyesi olmak üzere tura katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında 18 Eylül Çarşamba günü saat 19.30'da Özdilek Sanat Merkezi'nde “Why we cycle?” adlı filmin gösteriminin VELESBİD ile Hollanda Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu ekibinin katılımıyla gerçekleştirileceğini belirtti. Yetkililer, Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ücretsiz düzenlenecek etkinliğe, tüm Eskişehirlileri de davet etti.