Avrupa İnme Organizasyonu'ndan ESOGÜ'ye ödül

Dr. Atilla Özcan Özdemir Avrupa İnme Veri Bankası Koordinatörü olarak seçildi.

Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 2010 yılından itibaren Üniversitenin önemli merkezlerinden biri olan ve Sağlık Bakanlığı'nın resmi olarak tanıdığı, Türkiye'deki ilk ve tek bölgesel inme merkezi olan Eskişehir Bölgesel İnme Merkezi'ni faaliyete geçirdiklerini belirtti. Özdemir, "Merkezimizde, ülkemizde inme klinik pratiğine dair daha geniş bir hastane tabanlı verinin, süreli olarak, prospektif tarzda toplanması amacıyla SITS-INTERNATIONAL (Safe Implementation of Treatments in Stroke) veri bankasına hasta girişi Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği (TBDHD) ve Türk Nöroloji Derneği (TND) tarafından desteklenen bir süreç olarak 2019 yılı Nisan ayından itibaren aktive ve teşvik edilmektedir. SITS, ESO (European Stroke Organisation)'nun ‘ESO-ANGELS' ve ‘ANGELS Award Program” partneridir. Nisan 2019 başı itibariyle SITS, sisteminde 1680 merkez ve 237.536 hasta kaydı olduğu görülen yerleşmiş bir sistemdir. İnme hakkında da bazı bilgiler vererek konunun önemine dikkat çekmek istiyorum. İnme, beyin damarının aniden bir pıhtı ile tıkanması sonucu oluşan ve hastada genellikle sağ veya sol kol ve bacakta güçsüzlük, konuşamama tablosu ile giden acil bir hastalıktır. Halkımız kalp krizi belirtilerini genellikle bildiği halde inme yani beyin krizinin belirtilerini bilmemektedir. İnme ile mücadelede korunma ve acil müdahale büyük önem taşımaktadır. Ani gelişen; kol ve bacaklarda güçsüzlük, konuşmada bozulma, çift görme ve baş dönmesi inmenin belirtileridir. İnme vakalarında her dakika ve her saniye çok önemlidir. Her yıl dünyada 15 milyon kişi inme geçirmekte, 6 milyon kişi ise inme nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu sayılar dünya genelinde AIDS, tüberküloz ve sıtma kaynaklı ölümlerden daha fazla olup, her 5 kadından biri ve her 6 erkekten biri inme ile karşı karşıya kalmaktadır. İnme geçiren kişilerin hayatının kurtulması inme merkezlerinin çoğalması ile mümkün olacaktır. En büyük ölüm ve özürlülük nedenlerinden olan inmenin önlenmesinde obezite, sigara içimi ve hareketsiz yaşamın önlenmesi de büyük önem taşımaktadır.” diye belirtti.