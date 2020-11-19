Avrupa Birliği (AB)'nin ulusal otoritelerin ve diğer ilgili kuruluşların faaliyetlerini bir marka altında yaygınlaştırılması, KOBİ'lerin ve girişimciliğin desteklenmesi ve vatandaşların girişimciliğe özendirilmesi amacıyla 2009 yılından beri Avrupa KOBİ Haftası yaklaşımı sürdürülüyor. Bu kapsamda ülkeler her yıl Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen bir hafta boyunca etkinlikler düzenliyor.

Avrupa KOBİ Haftası etkinlikleri kapsamında Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, KOSGEB Eskişehir Müdürü Tarık Yılmaz ve beraberindeki heyeti makamlarında kabul etti. Pandemi nedeniyle sınırlı katılımcı ile gerçekleşen ziyaretlerde, KOSGEB Eskişehir Müdürü Tarık Yılmaz, Avrupa KOBİ Haftası etkinlikleri hakkında bilgi verdi ve haftanın 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında 37 ülke ile birlikte kutlanılacağını söyledi.

Yapılan makam ziyaretlerinde, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve devlet destekleriyle KOBİ ve girişimcilerin teşvik edilmesinin önemine dikkat çekilmiş olup bu alanda yapılan faaliyetlerin anlatılacağı haftanın verimli geçmesi temennilerinde bulunuldu.

Türkiye'nin Avrupa KOBİ Haftası etkinliklerini KOSGEB'in ulusal kamu koordinasyonunu ile 37 ülke ile birlikte 2009 yılından bu yana gerçekleştirildiğini bildiren Müdür Yılmaz ise, etkinlik kapsamında KOBİ'lere sunulan KOSGEB destekleri hakkında bilgi vererek, makamdaki ziyaret kabullerinden dolayı teşekkürlerini iletti.