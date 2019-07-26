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Avrupa'daki gönüllülük projelerine katılmak isteyen gençler bilgilendiriliyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, gençleri Avrupa’daki gönüllülük projelerine nasıl katılacakları hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, gençleri Avrupa'daki gönüllülük projelerine nasıl katılacakları hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.


Eski adıyla Avrupa Gönüllü Hizmeti yeni adıyla Avrupa Dayanışma Programı'nda gençler, Avrupa'da 2 haftadan 1 yıla kadar kabul edildikleri projelere katılarak ceplerinden hiç para çıkmadan gönüllü olabiliyorlar.


Bu kapsamda Eurodesk temas noktası olarak 2012 yılından beri gençlere Avrupa Gençlik Fırsatları hakkında bilgilendirmeler yapan Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, bu sefer bilgilendirmeyi bir Erasmus+ projesi içerisinde düzenleyecek. Gençler bilgilendirme sonrasında bir Erasmus+projesinin nasıl olduğunu görme ve bu projenin en önemli kısımlarından biri olan hakaton kısmına katılıp proje çıktılarını değerlendirme fırsatı bulacaklar.


Tepebaşı Belediyesi Sosyal Kuluçka Merkezi'nde gerçekleştirilecek bilgilendirme, 29 Temmuz Pazartesi Saat 13.00'te gerçekleşecek. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, 18-30 yaş arasındaki gençlerin katılabilecekleri programla ilgili; gençlik merkezlerinin ‘facebook.com/esktgm', ‘twitter.com/esktgm' ve ‘instagram.com/esktgm' adlı sosyal medya hesaplarından detaylı bilgilere ulaşılabileceğini bildirdi.

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