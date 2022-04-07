Avrupa'dan madalya ile dönen Muhammet Akdeniz spora başladığı salonda gururla karşılandı

Avrupa Güreş Şampiyonasında bronz madalya alan milli güreşçi Muhammet Akdeniz, altyapısından yetiştiği kulübü ve hocalarını Eskişehir'de ziyaret etti.

Macaristan'ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci günü tamamlandı. Erkekler serbest stil 79 kiloda Türkiye'yi temsil eden Muhammet Akdeniz, Letontyalı rakibi Alans Amirovs'u 8-4 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Şampiyona sonrasında Türkiye'ye dönen sporcu, alt yapısında yetiştiği takımını unutmadı. Yenikent mahallesinde bulunan Şehit Anıl Gül Spor Salonuna gelen Muhammet Akdeniz, alt yapısından yetiştiği hocaları ve kendisi gibi şuanda yetişen minik sporcularla buluştu. Tek tek minik sporcularla ilgilenen Akdeniz, kendisini yetiştiren ilk antrenörüler Mehmet Aykol ve Sercan Yalçın ile de bir araya geldi. Şampiyonun kutlandığı salonda milli güreşçiye yoğun ilgi gösterildi. Milli güreşçi Akdeniz, program sonrasında minik sporcularla fotoğraf çektirdi.