Avrupalı öğretmenlerden inceleme gezisi

Avrupalı öğretmenler; öğrencilerin ‘Kitap Okuma alışkanlığını kazandırma ve fikir alışverişi' konusunda, Eskişehir Ertuğrulgazi İlkokulu'na geldiler ve incelemede bulundular.

Avrupa Komisyonu tarafından desteklen Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı, ‘Erasmus+ Programı Okullar Arası Değişim Ortaklıkları / Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar' faaliyeti kapsamında 5 ülkenin öğretmenleri tarafından yürütülen ‘Reading R -Realistic, E - Enthusiastic, A - Attractive, D - Different, I- Independent, N - Nowadays, G - Generation' (Okuma) isimli ‘Erasmus Plus Stratejik Okul Ortaklığı' projesi çalışmaları için Eskişehir'e gelen Avrupalı öğretmenler, proje ortaklarından Ertuğrulgazi İlkokulu'nun konuğu oldular.

İspanya, Bulgaristan, Litvanya ve Romanya'dan gelen 12 öğretmen, Ertuğrulgazi İlkokulu Müdürü Veli Büyüktaş ve öğretmenleri; Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca'yı okulda konuk ettiler. Bu kapsamda yapılan ziyarette, yürütülen çalışma ile ilgili proje ekipleri; Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca'ya konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulundular. Sınıflara ziyarette bulunan Avrupalı konuk öğretmenler; öğrenciler ile kültürel alışverişte bulundular. Öğrencilerin proje konusu ‘okuma' ile ilgili hazırladıkları etkinlikleri dikkatle ve önemle izlediler ve gerekli, notları aldılar.

Avrupalı Öğretmenler; proje konusu ‘Okuma' ile ilgili karşılıklı paylaşımlarda bulunmak, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görmek ve ülkemizin eğitim ortamlarını tanımak amacıyla, 4 gün süreyle Eskişehir'de çeşitli yerlere ziyaretlerde bulunacaklar. Program sonunda; Okul Müdürü Veli Büyüktaş, Avrupa'dan gelen öğretmenleri sazı ile Eskişehir türkülerini söyleyerek neşelendirdi.

Açıklamada, "Bu Erasmus projesine; Eskişehir'de 2 okul girmeye hak kazandı ve Erasmus Projesini hak kazanan 2 okuldan birisi Ertuğrulgazi İlkokulu'dur. Erasmus Projesi: Avrupa Birliği öğrenci değişim programıdır. Erasmus Projesine girmeye hak kazanan ülkeler; birbirlerine gidip gelecekler ve okuma alışkanlıkları ile ilgili okullarda fikir alışverişinde bulunacaklardır. Avrupalı Öğretmenler; Eskişehir'e gelerek Ertuğrulgazi İlkokulu'nda öğrencilerin okuma alışkanlıklarını incelemektedirler. Okulda, proje program sorumlusu İngilizce öğretmeni Ayfer Kayhan Saka'dır" denildi.