Avusturya Linz Belediyesi'nden Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

Eskişehir ile kardeş şehir konumunda olan ve bir dizi ziyaret için Eskişehir'de bulunan Linz Belediye Başkanı Klaus Luger, heyet olası iş birlikleri için fikir alışverişinde bulundu. Rektörlük Ofisinde gerçekleşen ziyarette Linz heyeti, Prof. Dr. Çomaklı'ya çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Çomaklı ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.