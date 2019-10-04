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Avusturya Linz Belediyesi'nden Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Avusturya Linz Belediye Başkanı Klaus Luger ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.


Eskişehir ile kardeş şehir konumunda olan ve bir dizi ziyaret için Eskişehir'de bulunan Linz Belediye Başkanı Klaus Luger, heyet olası iş birlikleri için fikir alışverişinde bulundu. Rektörlük Ofisinde gerçekleşen ziyarette Linz heyeti, Prof. Dr. Çomaklı'ya çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Çomaklı ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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