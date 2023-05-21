Avusturya'da Sivrihisar rüzgarı esti

Avusturya Türk Kültür ve Girişimcileri Fuarı'nda Eskişehir Valiliği koordinatörlüğündeki stantta yerini alan Sivrihisar Belediyesi, Sivrihisar kültürünü ve değerlerini Avusturya toplumuna ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıttı.

Avusturya'nın Vorarlberg eyaletine bağlı Dornbirn şehrinde gerçekleştirilen Avrupa'nın en prestijli ve içerik bakımından en zengin fuarlarından olan Avusturya Türk Kültür ve Girişimcileri Fuarı, 12 bin 500 metrekarelik alanda düzenlendi. Fuarda sanat, kültür, eğitim ve birçok etkinlikle birlikte ziyaretçiler Anadolu'nun zengin mirasıyla buluştu. Fuarda Sivrihisar Belediyesi de yerini alırken, ilçenin eşsiz lezzetleri ve göz kamaştıran kilimleri fuarın en çok ilgi gören ve konuşulan unsurları arasında yer aldı.

Fuara katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve Sivrihisar Uygulamalı Kilim Müzesi usta öğreticisi Zeynep Duralı, “Hem yöre kadını hem de bir öğretmen olarak Sivrihisar'ımızı Türk Kültür ve Girişimcileri Fuarı'nda tanıtma imkanı bulduğumdan dolayı çok mutluyum” dedi.

“Sivrihisar, sadece bir ilçe değil, binlerce yıllık bir kültürün temsilcisidir”

Sivrihisar'da hayata geçirdiği yenilikçi projeleri ile adını ulusal ve uluslararası platformlarda sıkça duyuran Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Sivrihisar'ın yöresel kilimleri, sadece birer dokuma eseri değil, aynı zamanda ilçenin tarihini, kültürünü ve halkının emeğini yansıtan önemli birer simgedir. Bu kilimler, Sivrihisarlı kadınlarımızın nesiller boyunca aktardığı el sanatı geleneğini temsil ediyor ve kadınlarımız bu geleneği artık uluslararası platformlarda kendileri tanıtma imkanı bulabiliyor. İlçemizin zengin tarihini, geleneklerini ve yöresel lezzetlerini tanıtmak bizler için çok önemli bir husus. Eskişehir'de fuara katılan tek ilçe olarak standımızda tüm değerlerimize yer vermeye gayret ettik. Sivrihisar, Anadolu'nun büyülü bir panoraması gibi her bir köşesinde bir hazine barındırıyor. Sivrihisar, sadece bir ilçe değil, binlerce yıllık bir kültürün temsilcisidir ve bu mirası korumak ve tanıtmak hepimizin sorumluluğudur” dedi.