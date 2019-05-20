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Ay yıldız kareografisinde 'Atabarı' oynadılar

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla tüm Türkiye'de düzenlenen "Dünya Atabarı Oynuyor" projesine Eskişehir'den de katılım sağlandı


Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı nedeniyle tüm yurtta hayata geçirilen "Dünya Atabarı Oynuyor" projesi renkli görüntülere sahne oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesinde düzenlenen etkinlik kapsamında akademisyen, öğrenci ve vatandaşlar, 81 şehir ve 19 ülkede saat 19.19'da "atabarı" oyunu oynadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeye çok sayıda vatandaş da katılarak destek verdi. Yunus Emre Yerleşkesinde bir araya gelen ekip, giydikleri kırmızı ve beyaz renkteki tişörtler ve ay yıldız şeklinde oluşturdukları kareografi ile dakikalarca atabarı oynadı. Ekibin gösterisi büyük beğeni kazandı.

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