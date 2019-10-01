Ayağı kopan yaralı martıya 'protez'

İstanbul'da misina ağına dolanması sonucu sol ayağı kopan martıya, Eskişehir'de ayakları perdeli bir şekilde tasarlanan protez takıldı.

İstanbul'da yiyecek aramak için dolaşan bir martı, balıkçıların misina ağlarına takılıp sol ayağını kaybetti. Durumu fark eden duyarlı vatandaşlar, martıya yardım ederek ayağının zarar gördüğünü anladı. İstanbul'dan yola çıkan hayvansever vatandaşlar martıyı Eskişehir'de hizmet veren protez ve ortez uzmanı Niyazi Çapa'nın ofisine götürdü. Burada martının kopan ayağını inceleyen Niyazi Çapa, talihsiz martıya göre bir protez ayak tasarladı. Protezine kavuşan martı kavuştuğu ayağı ile ilk adımlarını attı.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Çapa Ortopedi ve Medikal Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Çapa, yaptığı protezler ile şimdiye kadar yaklaşık bin 400 hayvanı yürüttüğünü söyledi. Hayvanlara protez yapmaya nasıl başladığını anlatan Çapa, "14 sene önce bir arkadaşımın kurt köpeği vardı. Kangren neticesinde sol ayağı kesilmişti. Arkadaşım bana, ‘Sen insanlara kol, bacak, ayak yapıyorsun mutlu oluyorlar. Benim köpeğimin başına böyle bir hal geldi, o da mutlu olsun' dedi. 'Köpeği getir' dedim. Getirdi ve ertesi gün protezini yaptık, yürüttük. Ben Türkiye'de bir noksanı tespit ettim. 'İnsanlara protez yapılıyor da niye hayvanlara yapılmıyor?' dedim. Bugüne kadar bin 400'ün üzerinde kanatlı hayvan, kedi, köpek ve en son at yürüttüm. Şimdi 6 yaşına girdi. Dünyada ilk defa 3 bacaklı bir atı 4 bacaklı yaptık" diye konuştu.

"Birkaç gün sonra arkadaşlarıyla birlikte yürüyecek"

Protez takılan martının bir süre sonra proteze alışacağını aktaran Çapa, "Bu martı İstanbul'dan geldi. Ayağı misinalara, balıkçıların ağlarına takılmış. Kurtulmak için çırpındıkça ayağı kesilmiş. Gören vatandaşlar telefon ettiler bize gönderin dedik. Geldiğinde kalıpları aldık taktık. Hayvanlara takılması insanlardaki gibi olmuyor. İnsanla ileri git, geri gel diye konuşabiliyorsun. Hayvanlar anlamadığı için ya da biz onları anlamadığımız için anlaşmak zor oluyor. Rehabilitasyon süreci biraz uzun sürüyor. Ayaksız kalmaya alıştığı için birden ayak takıldığında alışması, rehabilitasyonu uzun sürüyor. Birkaç gün sonra o da tıpış tıpış arkadaşlarıyla birlikte yürüyecek, yüzecek" ifadelerini kullandı.

"Ayaklarını perdeli yaptık"

Protez ayağı martı ayağı gibi perdeli bir şekilde tasarladıklarının altını çizen Niyazi Çapa, "İstanbul'da hayvanlara yemek yapan bir kardeşimiz telefon etti gönderin dedik. Geldi biz de yaptık. Martı dün akşam geldi. Suyunu verdik besledik. Kendi halinde biz yanında olmazsak heyecanlanmadığı için adım atmaya çalışıyor. Yarın öbür gün tamamen yürür. Ayaklarını perdeli yaptık, yüzebilecek ama arkadaşları kadar sürekli olmayabiliyor" dedi.