Ayak mantarı kimyasal kullanmadan da tedavi edilebilir

Turgay Hasan Bereket, tedavi çeşitlerinden bahsederken, ozon torbalama yönteminin kimyasal madde girişi olmadan tedavi olanağı sağladığının altını çizdi.

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket, ayak mantarı hakkında bilgi verdi. Hastalığın nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemlerine değinen cildiye uzmanı, torba içine alınan yara bölgesine ozon gazının doğrudan verildiği ‘Ozon torbalama tedavisi' hakkında konuştu.

“Kapalı, nemli ve sıcak ortamlarda daha sık görülür”

Ayak mantarının sıklıkla ayak parmak aralarında oluştuğunu belirten Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket, bunun yanı sıra ayak üst yüzeyinde, yanında ve arka yüzeyinde de gelişebileceğini aktardı. Hangi ortamlarda, neden görüldüğüne ve belirtilerine dair bilgi veren Uzm. Dr. Bereket, “Bu hastalık mantarın üremesi için uygun olan kapalı nemli ve sıcak ortamlarda daha sık görülür. Uzun süre spor yapmak, ayakların kurulanmaması, temiz olmayan yüzeylerde yalınayak dolaşılması bulaşıcılığı kolaylaştırır. Parmak aralarında soyulma, kızarıklık, çatlama, deride pullanma, kabuklanma, kalınlaşma ve döküntü, su dolu kabarcıklar, kaşıntı, kötü koku, parmak aralarında beyaz görünümler mantar enfeksiyonu belirtileridir” dedi.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Ayak mantarının tedavi yöntemlerinden bahseden Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket, “Klasik lokal (dıştan) tedavi yönteminde mikonazol, klorimatazol, terbinafin ve benzeri kremler ile tedavi edilir. Tedavi genellikle 3-4 hafta sürer. Ağızdan tedavi yönteminde ise terbinafin, itrakonazol, ketokanazol ve benzeri mantara karşı ilaçlar kullanılmaktadır. Ancak ilaçların yan etkileri, diğer ilaçlar ile etkileşimleri ve enfeksiyonun tekrarı tedaviyi olumsuz kılan nedenlerdir” diye belirtti.

Ozon torbalama tedavisi hakkında konuştu

Ozon gazının direkt mantarları öldürücü etkisi olduğunu ve bu nedenle el ve ayaklardaki cilt ve tırnak mantarlarının tedavisinde klasik tedavinin yanında ozon torbalama yöntemi uygulanabileceğini vurgulayan Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket, şöyle devam etti:

“Ozon torbalama tedavisi ile vücuda kimyasal madde girişine neden olmadan tedavi olanağı sağlanır. El, ayak, cilt ve tırnaklarda bulunan mantar ve diğer iyileşmeyen yaralarda ozon lokal olarak uygulanabilir. Torba içine alınan yara bölgesine ozon gazı doğrudan verilir. Bunun için özel torba kullanılır. Önce torbanın havası boşaltılır sonra ozon gazı torbadaki küçük bir açıklıktan verilir. Hastalığın şiddetine göre haftada 1 ile 5 kez arasında uygulanır. Tedavi süresi iyileşme durumuna göre değişir. Torbalama tedavisi esnasında ağrı oluşmaz. Eğer tedavi esnasında bir rahatsızlık oluşursa doz ayarlanabilir. Her bir seans 20-30 dakika arasındadır.”