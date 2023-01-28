Ayça Fidanoğlu'ndan Türkiye rekoru

26.69'luk bir dereceyle Yıldızlar Salon Türkiye rekoru kırdı.

Eskişehirli milli atlet Ayça Fidanoğlu, Bursa'da düzenlenen Büyükler Milli Takım seçmeleri 1500 metre kategorisinde Yıldızlar Salon Türkiye rekoru kırdı. 17 yaşındaki genç sporcu Fidanoğlu, 4.26.69'luk bir derece elde ederek U18 (Yıldızlar) Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Milli sporcu Fidanoğlu ayrıca kendi yaş grubunda dünyada yılın en iyi derecesini de koşmuş oldu.