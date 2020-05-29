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Aylar sonra kalabalıklar ilk defa birlikte saf tuttu

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camiler, aylar sonra kılınan cuma namazı ile birlikte açılırken, Eskişehir’de de kalabalıklar ilk defa birlikte saf tuttu.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camiler, aylar sonra kılınan cuma namazı ile birlikte açılırken, Eskişehir'de de kalabalıklar ilk defa birlikte saf tuttu.


Korona virüs sebebiyle 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camilerin bir kısmı bugün açıldı. Cuma namazının cami bahçelerinde, açık alan ve bazı okulların bahçelerinde kılınmasına müsade edilirken, cami içerisinde cuma namazının kılınması sosyal mesafe kuralı sebebiyle yasak kapsamına girdi. Cuma namazı için cami bahçelerinde yerlere sosyal mesafe kuralları gereği şerit çekilerek önlem alındı.

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